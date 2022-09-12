В Египте с конца сентября могут начать использование рубля

«Согласно информации от Центрального Банка Египта, имеющейся в распоряжении Tez Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране. Этот период как раз приходится на начало высокого сезона на направлении, поэтому предоставление возможности туристическим компаниям и отелям принимать к оплате рубли в совокупности с другими факторами без сомнений положительным образом отразится на турпотоке», — цитирует РИА Новости заявление компании.

Туроператор уточнил, что в отделениях египетских банков могут быть созданы специальные терминалы, однако точный механизм работы пока неизвестен.

По данным Tez Tour, Египет — наиболее востребованное направление у российских туристов в осенне-зимний сезон, доля страны в общем бронировании составляет около 46%.

