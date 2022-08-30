Зарубежный отдых для россиян подорожал на 40—50% за год
Отдых за границей этим летом стал для россиян на 40–50% дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, рост цен на поездки за рубеж во многом был связан с удорожанием авиаперевозок. Отдых на самых популярных зарубежных направлениях - в Египте, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах - обходился в среднем в 65-80 тысяч рублей на человека за неделю. За семь дней в Абхазии или Белоруссии туристам приходилось заплатить около 30 тысяч рублей.
Ромашкин отметил, что самыми популярными направлениями внутреннего туризма летом 2022 года стали Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные воды, Санкт-Петербург, Подмосковье. Пляжный отдых обходился в среднем в 35–40 тысяч рублей на человека за 10 дней в отеле 3*. Стоимость туров увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом.
Экскурсионный отдых внутри РФ за год подорожал на 17%. В среднем туристы платили 17–20 тысяч рублей за четыре-пять дней в отеле 3*.
Как отметил Ромашкин, в этом сезоне россияне едут на отдых «куда можно», что дает перспективы для развития внутреннего туризма. Кроме того, эксперт прогнозирует рост турпотока в Азию: Таиланд может занять позиции Египта в пятерке самых популярных зарубежных направлений у россиян.
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