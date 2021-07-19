В Египте открыли для туристов ночные клубы и дискотеки

Власти Египта отменили ряд ограничений для туристов, связанных с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В частности, спустя 16 месяцев, в этой стране открываются ночные клубы, дискотеки, казино, театры, концертные залы и парки развлечений.

Дискотеки и ночные клубы смогут работать до двух часов ночи при условии 70-процентной заполняемости. При этом кальяны в Египте по-прежнему запрещены.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала о ценах на отдых в Египте в этом году.

