В Дагестане создадут несколько новых курортов

Он подчеркнул, что для большего раскрытия туристического потенциала в республике необходимо развивать инфраструктуру и создавать комфортные гостиницы.

«Регион привлекателен для инвесторов, которые готовы вкладывать, как в масштабные проекты, так и в те, которые можно реализовать в краткосрочный период», - отметил вице-премьер.

Ранее стало известно, что Nordwind откроет новые рейсы в Дагестан из шести городов в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

