В АТОР заявили, что приостановка выдачи виз США не повлияет на туристов из РФ
Приостановка выдачи виз США никак не повлияет на туристов из России. Как сообщает RT, об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Он отметил, что никаких серьёзных изменений не предвидится, так как массового туризма в США не было.
При этом Мурадян указал, что «квест с получением визы» в Соединённые Штаты могли позволить себе далеко не все заявители.
«Поэтому хайпа будет много, а трагедии для наших туристов никакой», - написал он в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США решил приостановить процедуру оформления виз для граждан 75 стран, в том числе России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru