В АТОР заявили, что приостановка выдачи виз США не повлияет на туристов из РФ

Он отметил, что никаких серьёзных изменений не предвидится, так как массового туризма в США не было.

При этом Мурадян указал, что «квест с получением визы» в Соединённые Штаты могли позволить себе далеко не все заявители.

«Поэтому хайпа будет много, а трагедии для наших туристов никакой», - написал он в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США решил приостановить процедуру оформления виз для граждан 75 стран, в том числе России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

