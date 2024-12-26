В АТОР усомнились, что Таиланд станет дешевле для россиян после присоединения к БРИКС

Решение Таиланда стать страной-партнером БРИКС не приведет к снижению стоимости туристических поездок для россиян, допустил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

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По его словам, небольшое снижение стоимости будет возможно, если между членами и партнерами БРИКС заработают собственные системы расчетов.

«Упростив систему платежей, мы все-таки сможем получить небольшое, но удешевление. В остальном же без появления тайских перевозчиков на направлении говорить об изменении цены сложно», — пояснил Мурадян в беседе с «Газетой.Ru».

Он также добавил, что в целом становление Таиланда страной-партнером БРИКС может позитивно повлиять на экономику страны, в том числе на развитии сферы туризма.

Ранее Таиланд принял приглашение стать партнером БРИКС. В октябре 2024 года страна получила от России официальное приглашение стать партнером объединения, передает «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
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