Боливия присоединится к БРИКС в статусе страны-партнера

Государства БРИКС одобрили присоединение Боливии к объединению как страны-партнера. Об этом сообщил президент республики Луис Арсе в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что с получением данных о принятии «в качестве ассоциированного государства» Боливия делает «фундаментальный шаг» на пути к вступлению в организацию.

«Этот шаг представляет собой наиболее важное достижение нашей внешней политики, результаты которого будут носить многомерный характер», — указал Арсе.

Президент Боливии добавил, что страна будет приближаться к своим целям экономического роста, «с индустриализацией и перераспределением ресурсов».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о получении республикой статуса партнера БРИКС. Политик добавил, что странами-партнерами БРИКС стали еще 12 или 13 государств, пишет Ura.ru.

