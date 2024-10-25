Боливия присоединится к БРИКС в статусе страны-партнера
Государства БРИКС одобрили присоединение Боливии к объединению как страны-партнера. Об этом сообщил президент республики Луис Арсе в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что с получением данных о принятии «в качестве ассоциированного государства» Боливия делает «фундаментальный шаг» на пути к вступлению в организацию.
«Этот шаг представляет собой наиболее важное достижение нашей внешней политики, результаты которого будут носить многомерный характер», — указал Арсе.
Президент Боливии добавил, что страна будет приближаться к своим целям экономического роста, «с индустриализацией и перераспределением ресурсов».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о получении республикой статуса партнера БРИКС. Политик добавил, что странами-партнерами БРИКС стали еще 12 или 13 государств, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru