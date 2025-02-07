В АТОР сообщили, что в 2024 году россияне посетили Европу 1,4 миллиона раз

При этом показатель сократился в 10 раз относительно уровня 2019 года. Уточняется, что 0,8 миллиона граждан использовали для поездок в Европу наземный транспорт. Также за год россияне совершили еще 0,6 миллиона поездок на самолетах через третьи страны, показатель почти не изменился с 2023 года.

Преимущественно такие путешествия выбирают для себя люди, которые проходят обучение, навещают родственников или имеют недвижимость в Европе.

Ранее сообщалось, что спрос на горнолыжные курорты Европы среди россиян вырос до 80%. Туроператоры фиксировали рост продаж во Францию, Италию, Австрию и Швейцарию, передает «Радиоточка НСН».

