В АТОР сообщили, что в 2024 году россияне посетили Европу 1,4 миллиона раз
Россияне совершили 1,4 миллиона поездок в Европу за 2024 год, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
При этом показатель сократился в 10 раз относительно уровня 2019 года. Уточняется, что 0,8 миллиона граждан использовали для поездок в Европу наземный транспорт. Также за год россияне совершили еще 0,6 миллиона поездок на самолетах через третьи страны, показатель почти не изменился с 2023 года.
Преимущественно такие путешествия выбирают для себя люди, которые проходят обучение, навещают родственников или имеют недвижимость в Европе.
Ранее сообщалось, что спрос на горнолыжные курорты Европы среди россиян вырос до 80%. Туроператоры фиксировали рост продаж во Францию, Италию, Австрию и Швейцарию, передает «Радиоточка НСН».
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