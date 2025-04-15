В АТОР сообщили, что разлив нефти в ОАЭ устранят к майским праздникам

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил НСН, что в Фуджейре произошел локальный разлив нефти, закрыты два пляжа. 

Разлив нефти в эмирате Фуджейра устранят до майских праздников, так как речь идет о локальной «аварии», заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

Пляжи как минимум трех отелей в Восточной провинции ОАЭ закрыты для посетителей – на побережье выбросило нефть. Речь об отелях Novotel Fujairah, Ibis Fujairah, Al Bahar. Но туристы пишут в чатах, что загрязнение гораздо больше. Мурадян рассказал, что случилось в регионе.

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«Там точно не затонул танкер, произошел локальный разлив, видимо, при бункеровке. Какое-то количество нефтяных материалов попало в воду, на текущий момент ведутся работы по устранению. Закрыты два пляжа. Правительство Фуджейры сообщает, что в течение недели все последствия будут ликвидированы. Безусловно, количество нефтепродуктов не очень большое, они сразу всплыли, их отнесло на берег», - объяснил он.

В связи с этим он призвал россиян перебронировать отели, если они попадают на закрытые пляжи.

«Туристы сейчас частично переселены из тех отелей, где закрыты пляжи, также организованы трансферы на другие пляжи в соседние населенные пункты. В среднем на Фуджейру приходится 4% всего совокупного трафика российских туристов. И сейчас еще не пиковый период, до майских праздников должны все устранить. Сейчас туристам лучше перебронировать отели, если они попадают на эти пляжи, или перенести поездку», - заключил собеседник НСН.

Туристов, отдыхающих в Фуджейре и собирающихся приехать, призвали не паниковать из-за нефтяных загрязнений. Большая часть побережья не пострадала. Как сообщили в принимающей компании Paradis Dream Group, море и пляжи к северу от столицы эмирата - в районе населенных пунктов Аль-Ака, Дибба – чистые, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/fujairah_chat
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