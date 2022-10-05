В АТОР рассказали, на какие курорты можно улететь без пересадок

В АТОР рассказали, на какие зарубежные курорты можно сегодня попасть без пересадок. Так, компания «Аэрофлот» с 1 октября возобновила регулярные рейсы Хургаду и Шарм-эш-Шейх, стоимость билетов начинается от 29,6 тысячи рублей. Также компания с 1 октября выполняет ежедневные рейсы в Дубай – цена на билет в одну сторону стартует с 38 тысяч рублей.

С 9 октября «Аэрофлот» обещает возобновить полеты на Шри-Ланку, в Коломбо. Со 2 ноября начинаются рейсы в индийский штат Гоа. Сохранятся в октябре рейсы в Стамбул, в Дели, в Мале, Баку и Ереван.

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Авиакомпания S7 с 26 сентября начала летать из Москвы в Стамбул. Стоимость билетов - от 35,2 тысячи рублей на человека в одну сторону без багажа. А рейсы Nordwind отправились в Варадеро, на Кайо-Коко и на венесуэльский остров Маргарита.

Ранее travel-блогер Татьяна Тазеева-Гриценко назвала топ направлений среди российских туристов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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