В АТОР рассказали, на какие курорты можно улететь без пересадок

В АТОР рассказали, на какие зарубежные курорты можно сегодня попасть без пересадок. Так, компания «Аэрофлот» с 1 октября возобновила регулярные рейсы Хургаду и Шарм-эш-Шейх, стоимость билетов начинается от 29,6 тысячи рублей. Также компания с 1 октября выполняет ежедневные рейсы в Дубай – цена на билет в одну сторону стартует с 38 тысяч рублей.

С 9 октября «Аэрофлот» обещает возобновить полеты на Шри-Ланку, в Коломбо. Со 2 ноября начинаются рейсы в индийский штат Гоа. Сохранятся в октябре рейсы в Стамбул, в Дели, в Мале, Баку и Ереван.