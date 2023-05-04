В АТОР рассказали, когда могут подешеветь путевки в Турцию

Стоимость путевок из Москвы в Турцию может снизиться на 15-25% в случае увеличения рейсов, сообщила журналистам директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, в таком случае на рынке появятся «горящие» путевки, что сразу оживит ситуацию по данному направлению. При этом особо актуален вопрос увеличения перевозки из городов Уральского и Сибирского федеральных округов, добавила она.

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Посещение известных музеев и археологических достопримечательностей Египта существенно подорожает с 1 мая, сообщили в АТОР ранее. В сообщении говорится, что всего повышение затронет 33 объекта. Например, цены на билеты в Долины царей и цариц в Луксоре вырастут с 260 до 400 египетских фунтов (примерно одна тысяча рублей по курсу ЦБ РФ). Основное повышение запланировано с 1 июня. Так, стоимость билета в Египетский музей в Каире при самостоятельном посещении вырастет до 300 фунтов (777 рублей), передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:АТОРЦеныРоссийские ТуристыТурция

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