В АТОР рассказали, когда могут подешеветь путевки в Турцию

Посещение известных музеев и археологических достопримечательностей Египта существенно подорожает с 1 мая, сообщили в АТОР ранее. В сообщении говорится, что всего повышение затронет 33 объекта. Например, цены на билеты в Долины царей и цариц в Луксоре вырастут с 260 до 400 египетских фунтов (примерно одна тысяча рублей по курсу ЦБ РФ). Основное повышение запланировано с 1 июня. Так, стоимость билета в Египетский музей в Каире при самостоятельном посещении вырастет до 300 фунтов (777 рублей), передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

