СМИ: Россия и Турция договорились о новой платежной системе для туристов
Россия и Турция работают над платежной системой, которую смогут использовать российские туристы в республике. Об этом пишет Hürriyet со ссылкой на источники в администрации президента Турции.
По данным газеты, новая платежная система будет называться Rebit kart. Ожидается, что туристы из РФ смогут пользоваться картами системы с помощью приложения на мобильных устройствах.
Как сообщает газета Sabah, Центробанки России и Турции нашли взаимное решение, процесс будет завершен к лету.
Осенью 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт российской платежной системы «Мир», опасаясь санкций США. Профильные ведомства занялись проработкой альтернативы использованию этой системы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru