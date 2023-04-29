СМИ: Россия и Турция договорились о новой платежной системе для туристов

По данным газеты, новая платежная система будет называться Rebit kart. Ожидается, что туристы из РФ смогут пользоваться картами системы с помощью приложения на мобильных устройствах.

Как сообщает газета Sabah, Центробанки России и Турции нашли взаимное решение, процесс будет завершен к лету.

Осенью 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт российской платежной системы «Мир», опасаясь санкций США. Профильные ведомства занялись проработкой альтернативы использованию этой системы.

