В АТОР рассказали, как лучше планировать путешествие в эпидемию
Требования к туристам, выезжающим за пределы России, в условиях пандемии коронавируса меняются постоянно, сообщает радио Sputnik со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.
По его словам, наличие сертификата о вакцинации не является гарантией свободного въезда в страну, где требуют такой документ. Так, ряд стран требуют наличие «мокрой печати» на оригинале сертификата, другие спрашивают QR-код.
Горин считает, что разумнее будет доверить подготовку к путешествию туристическим агентствам и туроператорам, которые помогут разобраться с множеством правил. Также он напомнил о том, что у ряда туристических компаний есть соглашения с медицинскими лабораториями по тестированию, где предоставляется скидка.
Кроме того, если каких-то документов из обязательного списка нет, то авиакомпании вправе отказать в перелете.
Эксперт также рекомендовал приобрести специальный страховой полис, включающий лечение от коронавируса. Существует также специальная страховка «от невыезда» на случай диагностирования заболевания перед самым отъездом.
Тем временем глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российский внутренний туризм восстановился на 95% к допандемийному уровню.
По ее словам, за первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек, что на 85% больше такого же периода прошлого года.
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