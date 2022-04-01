Долг туроператоров РФ по путёвкам в Египет составляет 8 млрд рублей

Долг туроператоров РФ по оплаченным путевкам в Египет составляет порядка 8 млрд рублей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Египта Назиха Наггари.

Догузова отметила, что в ходе встречи обсуждался запуск сезона, в частности, возобновление авиасообщения.

Посол также отметил заинтересованность Египта в туристах из РФ. Стороны также обсудили возможность внедрения платежной системы «Мир» не египетских курортах.

Ранее источник в египетском национальном авиаперевозчике EgyptAir сообщил, что компания планирует возобновить рейсы по маршруту Каир - Москва 6 апреля.





