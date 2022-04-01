Объем бронирований туров в Турцию и Египет в марте упал до 10 раз

Спрос на путешествия по России в марте значительно вырос, а объем бронирований туров по массовым выездным направлениям, таким как Турция и Египет, снизился до 10 раз по сравнению с февралем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Интуриста».

Туроператоры попросили у государства субсидии для перебронирования путевок

Отмечается, что в феврале доля бронирований путевок по России в общем объеме продаж туроператора составляла 17,7%, а доля зарубежных туров - 83%. При этом по итогам марта бронируемые туры по России увеличились до 64%, а доля иностранных направлений снизилась до 36%.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что большая часть россиян отказалась от зарубежного отдыха на майские праздники, выбрав российские курорты.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/S7Airlines
ТЕГИ:ТуроператорыРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры