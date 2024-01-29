«Ледоколы и сияние»: В АТОР рассказали, во сколько обойдется путешествие в Арктику

«Для такого направления это внушительная цифра. Что они считают Арктикой? Тот же Мурманск попадает в Арктику, например, если берем арктический круг. Там как раз происходит рост числа туристов. Мурманская, Архангельская области продолжают получать туристический поток в зимний и летний период. Это новелла такая постковидная, потому что потоки именно внутренние растут. Если говорить про Карелию, она тоже частично цепляет арктический круг. Это очень туристическое направление. Если говорить про посещение прям Баренцева моря, это опять же укладывается в Мурманскую, Архангельскую области», - объяснил он.

По его словам, путешествие в Арктику может себе позволить любой россиянин. Сегодня можно подобрать тур и за 40 тысяч рублей, и за 10 тысяч долларов.

«Поток растет, цены в пределах общеценового продукта. Обычный россиянин может себе позволить. Цена варьируется от 40 до 200 тысяч рублей. Все зависит от программы. Кто-то может поехать на ледоколах – это уже 5-10 тысяч долларов. Регион огромен – начиная от Норильска, куда тоже ездят туристы. Это все Арктика. Посещение экстремальных регионов растет, очень востребованное направление, люди едут за северным сиянием и за тем, чего нет в других регионах», - рассказал собеседник НСН.

До конца 2026 года построят первый в РФ туристический комплекс в Арктике, сообщил ранее вице-президент инвестиционного холдинга VIRIDIAN Александр Шмаков, передает «Радиоточка НСН».

