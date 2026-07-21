Россиян призвали не паниковать при получении красной квитанции за ЖКУ

Он указал, что яркий цвет бланка используется для того, «чтобы выделить уведомление о долге среди обычной почты». Главное же - содержание документа.

По словам эксперта, красная квитанция за ЖКУ является предупреждением. Однако если гражданин продолжает игнорировать оплату коммунальных услуг, то включаются пени.

«Дальше исполнитель вправе ограничить или приостановить услугу, кроме отопления и холодного водоснабжения, а затем обратиться за судебным приказом», — сказал Хрулев.

Он добавил, что если собственник не согласен с суммой, которая указана в квитанции, то он может обратиться в управляющую компанию с письменным заявлением и потребовать проверить правильность начислений.

Ранее в Роскачестве заявили, что получение квитанции за коммунальные услуги красного цвета свидетельствует о наличие просроченной задолженности более чем за три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

