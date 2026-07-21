Звезда сериала «Мажор» Дмитрий Поднозов умер в возрасте 64 лет

Отмечается, что в декабре 2025 года у Поднозова диагностировали рак лёгкого с метастазами в головной мозг. Умер актёр 20 июля.

«Поднозов был выдающимся артистом. А ещё он был по-настоящему большим человеком... Человеком, который до последнего вёл театр и нас всех за собой», - говорится в сообщении.

Всего в фильмографии Поднозова 216 проектов. Наиболее известные из них — «Тайны следствия», «Духless 2», «Тест на беременность», «Гений», «Мажор», «Чернобыль», «Комбинация», «Карамора».

Ранее на 88‑м году жизни скончался народный артист России, заслуженный артист РСФСР Юрий Смирнов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

