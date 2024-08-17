В АТОР назвали ТОП-3 зарубежных направлений для путешествия осенью
Российским туристам, желающим отдохнуть осенью, стоит рассмотреть вариант поездки в Южную Африку, сообщили в АТОР.
Эксперты рассказали, что до ноября в ЮАР можно увидеть китов. Также туристы могут посетить Мыс Доброй Надежды и знаменитый пляж с пингвинами. Авторский тур с перелетом из Москвы обойдется в районе 480 тысяч рублей.
Также туристам советуют обратить внимание на Японию, которая очарует всех отдыхающих красными кленами. Поездка в Японию вместе с авиабилетами обойдется в среднем в 580 тысяч рублей.
На третьем месте в топе осенних направлений эксперты АТОР разместили Бали. В это время года там наступает идеальная погода. Стоимость туров начинается от 125 тысяч рублей с учетом перелета.
Ранее в Турции вновь заявили об отмене all inclusive, сообщает издание Hürriyet со ссылкой на эксперта в сфере туризма Зафера Алкая. По его словам, система когда-то стала прорывом для развития отрасли, при этом в последнее время представители рынка все чаще жалуются на нее, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru