В АТОР назвали ТОП-3 зарубежных направлений для путешествия осенью

Эксперты рассказали, что до ноября в ЮАР можно увидеть китов. Также туристы могут посетить Мыс Доброй Надежды и знаменитый пляж с пингвинами. Авторский тур с перелетом из Москвы обойдется в районе 480 тысяч рублей.

Также туристам советуют обратить внимание на Японию, которая очарует всех отдыхающих красными кленами. Поездка в Японию вместе с авиабилетами обойдется в среднем в 580 тысяч рублей.

На третьем месте в топе осенних направлений эксперты АТОР разместили Бали. В это время года там наступает идеальная погода. Стоимость туров начинается от 125 тысяч рублей с учетом перелета.

Ранее в Турции вновь заявили об отмене all inclusive, сообщает издание Hürriyet со ссылкой на эксперта в сфере туризма Зафера Алкая. По его словам, система когда-то стала прорывом для развития отрасли, при этом в последнее время представители рынка все чаще жалуются на нее, отмечает «Радиоточка НСН».

