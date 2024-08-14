Власти Карелии решили ввести туристический налог

Власти Карелии собираются ввести туристический налог. Об этом объявил руководитель республики Артур Парфёнчиков. Сбор будет введён в рамках утверждённой программу экологического развития региона до 2030 года.

По словам Парфёнчикова, часть этих дополнительных доходов местных бюджетов будут направлены на решение проблем экологии. Как передаёт RT, в пилотном варианте туристический налог будет сначала введён в Сортавальском округе.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий региональным властям вводить туристический налог с 2025 года. По оценке Кремля, этот сбор не должен привести к серьёзному подорожанию отдыха.

