В АТОР назвали отечественную альтернативу путешествиям в Европу

Спрос на туры в Москву увеличился в несколько раз по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, российские туристы предпочитают как стандартные туры, так и короткие остановки в Москве по пути в Турцию.

«Москва вошла у нас в ТОП-10 регионов России по внутренним продажам. Заменила ли Москва некоторым туристам поездки в Европу? Однозначно, да», — отметили представители туроператора «Интурист».