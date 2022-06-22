В АТОР назвали отечественную альтернативу путешествиям в Европу

Спрос на туры в Москву увеличился в несколько раз по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, российские туристы предпочитают как стандартные туры, так и короткие остановки в Москве по пути в Турцию.

«Москва вошла у нас в ТОП-10 регионов России по внутренним продажам. Заменила ли Москва некоторым туристам поездки в Европу? Однозначно, да», — отметили представители туроператора «Интурист».

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Специалисты пояснили, что в городе освободилась часть номерного фонда, ранее занятого под квоты для иностранных гостей, также столичные власти отменили почти все ковидные ограничения.

Наибольшей популярностью среди туристов пользуются программа «Прогулка по Москве Лайт» с пешеходной обзорной экскурсией и тур «Навстречу современному искусству» с посещением центра цифрового искусства Artplay Mediа. Чаще всего поездки в Москву выбирают молодые пары, семьи с детьми школьного возраста, пенсионеры, компании подруг.

Между тем власти Финляндии сообщили об открытии границ для российских туристов, напоминает «Свободная пресса». С 30 июня путешественников из третьих стран, в том числе из РФ, будут пускать на территорию государства без предъявления сертификата о вакцинации и сдачи анализов на COVID-19.

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