В АТОР назвали десять стран с самыми чистыми пляжами
Лидерами рейтинга с самыми чистыми пляжами стали Испания (638 пляжей), Греция (596 пляжей) и Турция (567 пляжей), сообщает АТОР со ссылкой на рейтинг Blue Flag («Голубой флаг).
Также в топ наиболее экологичных пляжей вошли Италия, Франция, Португалия, Дания, Ирландия, Англия и Кипр.
До этого Италия стала страной Европы с самыми дешевыми отелями, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».
Так, ночь в итальянской гостинице обойдется отечественным туристам в среднем в 5,3 тысячи рублей. Среди других направлений в топе также Филиппины (4,9 тысячи рублей), Мексика (6,1 тысячи рублей) и Вьетнам (6,9 тысячи рублей).
Российские путешественники снова заинтересовались поездками в Европу, пишет РБК со ссылкой на источники. По данным туристических компаний, перед началом летнего сезона фиксируется повышение спроса на так называемые комбинированные туры, которые предусматривают поездку в несколько стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru