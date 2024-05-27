В АТОР назвали десять стран с самыми чистыми пляжами

Лидерами рейтинга с самыми чистыми пляжами стали Испания (638 пляжей), Греция (596 пляжей) и Турция (567 пляжей), сообщает АТОР со ссылкой на рейтинг Blue Flag («Голубой флаг).

Также в топ наиболее экологичных пляжей вошли Италия, Франция, Португалия, Дания, Ирландия, Англия и Кипр.

АТОР: Каждый пятый российский заявитель на шенген в 2023 году получил отказ

До этого Италия стала страной Европы с самыми дешевыми отелями, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

Так, ночь в итальянской гостинице обойдется отечественным туристам в среднем в 5,3 тысячи рублей. Среди других направлений в топе также Филиппины (4,9 тысячи рублей), Мексика (6,1 тысячи рублей) и Вьетнам (6,9 тысячи рублей).

Российские путешественники снова заинтересовались поездками в Европу, пишет РБК со ссылкой на источники. По данным туристических компаний, перед началом летнего сезона фиксируется повышение спроса на так называемые комбинированные туры, которые предусматривают поездку в несколько стран, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ПляжиТуристыАТОР

Горячие новости

Все новости

партнеры