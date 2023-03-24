В аппарате Чернышенко сообщили, что Россия готова к приему китайских туристов

Отмечается, что соглашение подписано и действует. В аппарате уточнили, что стороны постоянно обмениваются списками туристических организаций, которые имеют право на реализацию соглашения.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в разговоре с НСН отмечал, что туры в Китай будут пользоваться большой популярностью среди россиян. Однако, указывал он, сначала нужно дождаться введения группового безвизового режима и доступной авиационной перевозки.

