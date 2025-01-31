В Анталье закрыли 50 отелей после смертельного пожара

Власти Турции решили опечатать 50 отелей в Анталье, сообщает телеканал NTV.

Турция создаст комиссию для расследования пожара в отеле на курорте Карталкая

Это произошло после пожара в отеле курорта в провинции Болу. В трагедии погибли 79 человек, 51 пострадал. Опечатаны все незарегистрированные объекты, которые не имеют лицензии на ведение предпринимательской деятельности или работу, а также заведения, которые не получили сертификат туристической деятельности.

Ранее стало известно, что почти 30 человек задержали после пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмОтелиТурция

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