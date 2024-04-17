В Амстердаме запретили строить отели из-за наплыва туристов

Мэрия Амстердама больше не будет выдавать разрешения на строительство новых отелей, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Названы европейские города, наиболее часто разочаровывающие туристов

Причиной названо большое количество туристов в столице Нидерландов. Власти заявили, что хотят сохранить город пригодным для жизни.

«Это означает: никакого чрезмерного туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок в отелях туристов в год», - объяснили в мэрии.

Ранее в Амстердаме определили «запретные зоны», где не разрешается строительство новых гостиниц.

В конце 2022 года власти Амстердама объявили о запуске программы «Держись подальше», цель которой ограничить приток туристов. В администрации города отметили, что многие приезжие посещают столицу Нидерландов ради наркотиков и алкоголя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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