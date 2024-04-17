В Амстердаме запретили строить отели из-за наплыва туристов
Мэрия Амстердама больше не будет выдавать разрешения на строительство новых отелей, говорится в сообщении на сайте городской администрации.
Причиной названо большое количество туристов в столице Нидерландов. Власти заявили, что хотят сохранить город пригодным для жизни.
«Это означает: никакого чрезмерного туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок в отелях туристов в год», - объяснили в мэрии.
Ранее в Амстердаме определили «запретные зоны», где не разрешается строительство новых гостиниц.
В конце 2022 года власти Амстердама объявили о запуске программы «Держись подальше», цель которой ограничить приток туристов. В администрации города отметили, что многие приезжие посещают столицу Нидерландов ради наркотиков и алкоголя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru