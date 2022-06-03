В Альянсе турагентств рассказали о снижении цен на отдых в Турции
Отдых в Турции резко подешевел для россиян, путешественники из РФ получают скидки в 30% на этом направлении. Об этом рассказал вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян в беседе с радио Sputnik.
«Вместо примерно семи миллионов россиян будет четыре миллиона максимум. Из-за этого турецкие отельеры вынуждены сильно снижать цены. Например, уже в мае дисконт составил примерно 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70 евро», — пояснил эксперт.
На стоимость путевок для россиян также повлиял высокий курс рубля по отношению к лире, пишет «Свободная пресса». Вместе с тем авиаперелеты обойдутся российским туристам дороже, чем обычно, из-за дефицита рейсов. Мкртчян считает, что цены на авиабилеты могут значительно снизиться после появления массовых чартерных перевозок.
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