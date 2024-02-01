В африканской стране откроют отели с all inclusive только для россиян
Власти Занзибара планируют открыть отели, работающие по системе all inclusive, только для российских туристов, передает Aif.ru со ссылкой на пресс-службу администрации президента Мохаммеда Мансура.
Он отметил, что в стране по плану откроется как минимум десять таких гостиниц. Глава государства рассказал, что пандемия принесла стране российских туристов, теперь их хотят привлекать дополнительно.
Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин ранее заявил, что Москва работает над задачей сделать безвизовой всю Латинскую Америку.
Безвизовый режим со всеми странами Латинской Америки привлечет туда российских туристов, но не заменит Бали и Пхукет, заявили «Радиоточке НСН» эксперты туриндустрии. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян указал, что таким образом МИД может повысить рейтинг российского паспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru