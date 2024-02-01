В африканской стране откроют отели с all inclusive только для россиян

Власти Занзибара планируют открыть отели, работающие по системе all inclusive, только для российских туристов, передает Aif.ru со ссылкой на пресс-службу администрации президента Мохаммеда Мансура.

Он отметил, что в стране по плану откроется как минимум десять таких гостиниц. Глава государства рассказал, что пандемия принесла стране российских туристов, теперь их хотят привлекать дополнительно.