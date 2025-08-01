В Абхазии пригрозили штрафами полуголым россиянам

В Абхазии мужчинам не принято ходить на улице без рубашки и в шортах, сказала НСН Анна Калягина.

В Абхазии действует закон, который запрещает появляться в общественных местах в полуголом виде, нарушителям грозит штраф, кроме того, подобное поведение нарушает традиции и культуру Абхазии. Об этом НСН заявила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

Жители Абхазии возмутились из-за поведения полуголых туристов в Гагре. Так, в редакцию портала SOCHI1.RU гневное письмо написала жительница Абхазии, владелица небольшого гостевого дома в Гагре. По словам женщины, в республику на отдых приехали туристы, которые ходят по улицам в полуголом виде. Калягина отметила, что за неподобающий внешний вид туристов в Абхазии действительно могут даже оштрафовать.

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«Начнем с того, что в Абхазии существует закон, запрещающий ходить в полуголом виде в общественных местах, за это предусмотрен штраф. Конечно же, не очень приятно видеть людей в нижнем белье в магазинах, в общественных местах вне пляжей, вне зон бассейнов. Думаю, для самих туристов это тоже не очень комфортно. Кроме того, у нас не принято, чтобы мужчины ходили без рубашки и в шортах, таковы традиции абхазов. В каждой стране свои правила поведения, и любой человек, позволяющий себе нарушать традиции и культуру, будет вызывать возмущение», — сказала Калягина.

Ранее Калягина заявила, что в Абхазии необходимо ограничить в публичном пространстве резкие высказывания относительно российских туристов, потому что это может привести к провалу туристического сезона, начало которого и без того было подпорчено прохладной погодой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Томас Тхайцук
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