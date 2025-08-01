«Начнем с того, что в Абхазии существует закон, запрещающий ходить в полуголом виде в общественных местах, за это предусмотрен штраф. Конечно же, не очень приятно видеть людей в нижнем белье в магазинах, в общественных местах вне пляжей, вне зон бассейнов. Думаю, для самих туристов это тоже не очень комфортно. Кроме того, у нас не принято, чтобы мужчины ходили без рубашки и в шортах, таковы традиции абхазов. В каждой стране свои правила поведения, и любой человек, позволяющий себе нарушать традиции и культуру, будет вызывать возмущение», — сказала Калягина.

Ранее Калягина заявила, что в Абхазии необходимо ограничить в публичном пространстве резкие высказывания относительно российских туристов, потому что это может привести к провалу туристического сезона, начало которого и без того было подпорчено прохладной погодой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

