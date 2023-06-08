В Абхазии будут штрафовать туристов в купальниках
Власти Абхазии приняли поправки в республиканский КоАП, согласно которому туристов, которые появятся в общественных местах в купальнике или с голым торсом, будут штрафовать на шесть тысяч рублей, сообщает РБК.
В пояснительной записке отмечается, что приезжающие в Абхазию туристы и отдыхающие существенно пополняют бюджет республики, однако не следует забывать и о национальном менталитете.
«Нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи в духе апсуара (неписанный морально-этический кодекс абхазов)», — говорится в документе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru