В Абхазии будут штрафовать туристов в купальниках

Власти Абхазии приняли поправки в республиканский КоАП, согласно которому туристов, которые появятся в общественных местах в купальнике или с голым торсом, будут штрафовать на шесть тысяч рублей, сообщает РБК.

В пояснительной записке отмечается, что приезжающие в Абхазию туристы и отдыхающие существенно пополняют бюджет республики, однако не следует забывать и о национальном менталитете.

«Нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи в духе апсуара (неписанный морально-этический кодекс абхазов)», — говорится в документе.

