Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о двойном гражданстве, сообщает ТАСС.
Речь идёт о документе, который был подписан в Москве 27 сентября 2022 года.
«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», - сказано в законопроекте.
Ранее Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Китаем о поставках природного газа по дальневосточному маршруту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru