Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве

Речь идёт о документе, который был подписан в Москве 27 сентября 2022 года.

«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», - сказано в законопроекте.

Ранее Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Китаем о поставках природного газа по дальневосточному маршруту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».