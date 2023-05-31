Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о двойном гражданстве, сообщает ТАСС.

В Госдуму внесли проект, разрешающий ранее судимым служить по контракту при мобилизации

Речь идёт о документе, который был подписан в Москве 27 сентября 2022 года.

«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», - сказано в законопроекте.

Ранее Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Китаем о поставках природного газа по дальневосточному маршруту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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