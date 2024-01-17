Греция ввела новый налог для туристов
Все туристы-иностранцы, решившие посетить Грецию с марта по октябрь, будут вынуждены уплатить климатический налог, который с 2024 года заменит гостиничный и будет действовать в течении всего высокого сезона, сообщает «Интерфакс».
Греческие власти назвали новый налог платой за устойчивость к мировому климатическому кризису. Средства от него планируется направлять на оказание помощи во время стихийных бедствий.
Размер платежа в размере от 1,5 до 10 евро будет зависеть от категории отеля, в котором остановился турист.
При этом новый налог не включен в стоимость размещения, его надо оплатить на месте.
Ранее эксперт Николай Мельник рассказал о безопасных для россиян туристических направлениях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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