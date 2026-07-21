В Турции заявили о поиске совместных решений по российским С-400

Власти Турции и США совместно ищут пути решения вопросов, связанных с зенитными ракетными системами С-400 из России. Об этом заявил министр обороны республики Яшар Гюлер, передает газета Türkiye.

Как отметил чиновник, страны работают с позитивной динамикой в военной и политической сферах, пишет RT.

«Стороны в духе взаимопонимания и сотрудничества ищут пути решения вопросов, оставшихся с прошлого и затрагивающих также третьи страны», — заявил Гюлер.

Также министр указал, что планы Анкары в области обороны разрабатывают с учетом анализа текущих и будущих угроз.

Ранее СМИ сообщили о готовности Турции передать С-400 третьей стране. Глава МИД республики Хакан Фидан позднее призвал к конструктивным переговорам с Россией по вопросу ЗРК.

