В Турции заявили о поиске совместных решений по российским С-400
Власти Турции и США совместно ищут пути решения вопросов, связанных с зенитными ракетными системами С-400 из России. Об этом заявил министр обороны республики Яшар Гюлер, передает газета Türkiye.
Как отметил чиновник, страны работают с позитивной динамикой в военной и политической сферах, пишет RT.
«Стороны в духе взаимопонимания и сотрудничества ищут пути решения вопросов, оставшихся с прошлого и затрагивающих также третьи страны», — заявил Гюлер.
Также министр указал, что планы Анкары в области обороны разрабатывают с учетом анализа текущих и будущих угроз.
Ранее СМИ сообщили о готовности Турции передать С-400 третьей стране. Глава МИД республики Хакан Фидан позднее призвал к конструктивным переговорам с Россией по вопросу ЗРК.
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