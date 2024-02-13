Туры в Египет стали дешевле на 20 % за год

По его словам, стоимость путевок в феврале текущего года оказалась на 20% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Мурадян объяснил такое падение стоимости конфликтом в Израиле. Однако для российских туристов ситуация в Израиле не стала препятствием, и Египет продолжает оставаться одним из наиболее предпочитаемых зимних направлений, отметил Мурадян.

Он также отметил, что семья из четырех человек может позволить себе отдых в пятизвездочном отеле Египта по системе «все включено» за 250 тысяч рублей за неделю, тогда как за аналогичный отдых в ОАЭ придется заплатить не менее 400 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30% на летние туры, отмечает RT.

