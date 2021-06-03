Турция разрешила привитым россиянам не сдавать ПЦР-тест

Турция упростила правила въезда для туристов из России. В авиакомпании Turkish Airlines заявили, что теперь в страну можно будет въехать с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста.

Отмечается, что гражданам РФ не придется сдавать текст в том случае, если предоставят официальный документ о пройденной вакцинации по меньшей мере за 14 дней до въезда в страну. Также от обязанности проходить ПЦР освободят переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

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Если же у пассажиров таких справок нет, то для пересечения границы им будет необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до этого, или тест на антитела, сделанный за 48 часов до въезда, передает RT.

На данный момент авиасообщение России с Турцией приостановлено из-за пандемии до 21 июня.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусТурция
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