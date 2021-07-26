СМИ: Самолёт Минск-Анталья подал сигнал бедствия

Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia, направляющийся из Минска в турецкую Анталью, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Об этом сообщил источник агентства «Интерфакс».

По его информации, лайнер совершит вынужденную посадку в Воронеже.

Точная причина неизвестна. В сообщении говорится о нештатной ситуации на борту.

Самолёт введен в эксплуатацию всего пять лет назад.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:ТурцияЭкстренная ПосадкаСамолет
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