Росавиация не подтвердила возобновление чартеров в Египет

Ранее глава Министерства гражданской авиации Египта Ашраф Новейра сообщил о том, что чартеры из России возобновят полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в марте. Об этом проинформировало агентство Reuters. По словам министра, российская авиакомпания Nordwind подала заявку на возобновление полетов на египетские курорты с 28 марта. При этом в беседе с ТАСС министерство заявило, что точных дат возобновления полетов на данный момент нет.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в 2015 году после теракта на борту самолета «Когалымавиа», сообщает телеканал «360». Лайнер упал вскоре после вылета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли все находившиеся на борту 224 человека.

