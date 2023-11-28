Турция и Египет стали самыми популярными для отдыха в преддверии Нового года
Генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Екатерина Звонова заявила, что в преддверии Нового года особой популярностью у россиян пользуются туры в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ, Индию и на Кубу, сообщает Газета.Ru.
Согласно результатам исследования сервиса, в ТОП-10 самых востребованных направлений вошли Пхукет (16,3%), Ереван (7,7%), Бангкок (7,4%), Стамбул (6,9%), Дубай (6,9%), Баку (5%), Анталья (3,3%), Душанбе (2,8%), Ош (2,5%) и Алма-Ата (2,5%).
Что касается отдыха в России, то на него также имеется высокий спрос. Лидером по количеству покупок авиабилетов стала Москва (25,1%). В ТОП-10 также вошли Санкт-Петербург (12,4%); Сочи (10,5%); Калининград (3,7%); Екатеринбург (3,1%), Минеральные Воды (2,9%), Самара (2,6%), Тюмень (2,5%), Мурманск (2,3%) и Уфа (2,2%).
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что Турция осталась самым доступным из зарубежных туристических направлений для россиян на Новый год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru