Турция и Египет стали самыми популярными для отдыха в преддверии Нового года

Согласно результатам исследования сервиса, в ТОП-10 самых востребованных направлений вошли Пхукет (16,3%), Ереван (7,7%), Бангкок (7,4%), Стамбул (6,9%), Дубай (6,9%), Баку (5%), Анталья (3,3%), Душанбе (2,8%), Ош (2,5%) и Алма-Ата (2,5%).

Что касается отдыха в России, то на него также имеется высокий спрос. Лидером по количеству покупок авиабилетов стала Москва (25,1%). В ТОП-10 также вошли Санкт-Петербург (12,4%); Сочи (10,5%); Калининград (3,7%); Екатеринбург (3,1%), Минеральные Воды (2,9%), Самара (2,6%), Тюмень (2,5%), Мурманск (2,3%) и Уфа (2,2%).

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что Турция осталась самым доступным из зарубежных туристических направлений для россиян на Новый год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

