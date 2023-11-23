«Архыз» признали лучшим горнолыжным курортом России
В Москве на вручении премии «Горы России» назвали лучшие горнолыжные курорты страны, пишет РИА Новости.
Всероссийское голосование проходило с 1 августа по 15 октября 2023 года. Победителем стал горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкессии.
Всесезонный курорт «Свияжские холмы» россияне назвали лучшим для семейного отдыха. Также проголосовавшие отметили курорты «Шерегеш» в Кемеровской области и «Большой Вудъявр» в Мурманской.
В беседе с «Радиоточкой НСН» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что в этом сезоне отдых на отечественных горнолыжных курортах обойдется в 5-20 тысяч рублей в сутки. Наиболее дорогой и востребованной он назвал Красную Поляну.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru