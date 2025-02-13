Турпоток в Россию из-за рубежа вырос на 18%
Количество иностранных туристов, посетивших Россию в 2024 году, выросло на 18% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на аналитиков компании «МегаФон».
На первом месте по количеству туристов находится Китай — из этой страны прибыл каждый пятый путешественник, годовой прирост достиг 64%.
Второй место по Юго-Восточной Азии занял Гонконг — его жители в 2,5 раза чаще путешествовали в Россию в 2024 году, чем годом ранее. Третье место делят между собой Япония и Индия — здесь годовой прирост показал 50%.
Среди стран ближнего зарубежья лидируют Казахстан (плюс 23%), Белоруссия (плюс 12%) и Таджикистан (минус 11%).
Доля европейцев среди иностранных гостей в 2024 году составила 22%, из Европы в Россию приезжали на 12% реже, чем в 2023 году. Вместе с тем отдельные страны продемонстрировали прирост: Болгария (плюс 123%), Мальта (плюс 67%) и Италия (плюс 57%).
Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил, что в 2024 году страну посетило рекордное число российских туристов, курорт принял 1 миллион 750 тысяч человек из России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru