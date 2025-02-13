Турпоток в Россию из-за рубежа вырос на 18%

Второй место по Юго-Восточной Азии занял Гонконг — его жители в 2,5 раза чаще путешествовали в Россию в 2024 году, чем годом ранее. Третье место делят между собой Япония и Индия — здесь годовой прирост показал 50%.

Среди стран ближнего зарубежья лидируют Казахстан (плюс 23%), Белоруссия (плюс 12%) и Таджикистан (минус 11%).

Доля европейцев среди иностранных гостей в 2024 году составила 22%, из Европы в Россию приезжали на 12% реже, чем в 2023 году. Вместе с тем отдельные страны продемонстрировали прирост: Болгария (плюс 123%), Мальта (плюс 67%) и Италия (плюс 57%).

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил, что в 2024 году страну посетило рекордное число российских туристов, курорт принял 1 миллион 750 тысяч человек из России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

