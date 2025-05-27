Турпоток в Крым этим летом может вырасти на 40-45%
27 мая 202511:03
Туристический поток в Крым этим летом может вырасти на 40-45% по сравнению с показателями прошлого года, сообщил замглавы Минэкономразвития Вахруков.
По его словам, число туристов по окончании сезона может приблизиться к допандемийным значениям
Турпоток в Крым в 2024 году превысил шесть миллионов человек. В 2021 году показатель был на рекордном уровне в 9,5 миллионов туристов.
Ранее стало известно, что первые речные экскурсии от пермского музея «Хохловка» стартуют в июне, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru