Турпоток в Крым этим летом может вырасти на 40-45%

По его словам, число туристов по окончании сезона может приблизиться к допандемийным значениям

Турпоток в Крым в 2024 году превысил шесть миллионов человек. В 2021 году показатель был на рекордном уровне в 9,5 миллионов туристов.

Ранее стало известно, что первые речные экскурсии от пермского музея «Хохловка» стартуют в июне, напоминает Ura.ru.

