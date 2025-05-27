Турпоток в Крым этим летом может вырасти на 40-45%

Туристический поток в Крым этим летом может вырасти на 40-45% по сравнению с показателями прошлого года, сообщил замглавы Минэкономразвития Вахруков.

Калининград и Казань поборются за российских туристов летом

По его словам, число туристов по окончании сезона может приблизиться к допандемийным значениям

Турпоток в Крым в 2024 году превысил шесть миллионов человек. В 2021 году показатель был на рекордном уровне в 9,5 миллионов туристов.

Ранее стало известно, что первые речные экскурсии от пермского музея «Хохловка» стартуют в июне, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Полегенько
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