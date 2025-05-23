Этим летом россияне поедут в Краснодарский край, Москву, Питер и Крым, а за пятое место поборются Калининград и Казань, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что число бронирований отелей в Нижегородской области выросло на 65% за год. Согласно его прогнозам, с июня по сентябрь россияне совершат более 48 млн туристических поездок по стране. Мкртчян отметил, что лидеры по количеству бронирований на лето уже известны.