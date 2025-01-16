Турпоток россиян за границу в новогодние праздники вырос на 9%
В новогодний туристический сезон 2025 года россияне на 9% чаще выезжали за границу, чем годом ранее. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Так, продолжается многолетняя тенденция роста интереса россиян к странам Азии. В этом году там отдохнули 21% путешественников, покинувших Россию на новогодние праздники. Наибольшей популярностью пользовались Таиланд, Китай и Вьетнам, интерес к которому увеличился вдвое.
Кроме того, на 25% увеличилось количество туристов, которые выбрали для отдыха Африку (6% турпотока). При этом в 81% случаев россияне отправлялись в Египет (интерес к этой стране возрос на треть).
Вместе с тем на 3% уменьшилось число поездок в Европу, в частности, в Швейцарию, Финляндию и Исландию. Однако 15% российских туристов выбрали для отдыха именно европейские направления.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что турпоток из России на Маврикий в 2024 году вырос почти вдвое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru