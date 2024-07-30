Турпоток россиян во Францию в период открытия Олимпиады снизился 7%
Турпоток россиян во Францию во время открытия Олимпийских игр 2024 снизился на 7%, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщило РБК со ссылкой на МТС Travel.
Данные приведены исходя из интереса россиян к Франции в предпоследнюю неделю июля. Так, эта страна оказалась только на третьем месте в рейтинге популярных европейских стран, куда поехали отдыхать граждане России. Доля поездок в эту страну в общем турпотоке в ЕС составила 8%, а в Италию и Германию отправились 14 и 11% туристов соответственно.
При этом, в этом году число россиян, выбравших для поездки в предпоследнюю неделю июля Францию, упало на 7%.
Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал, что турпоток в Европу в этом году вырос до 30%, если сравнивать с сезоном 2023 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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