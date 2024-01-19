Турпоток на Северный Кавказ за 11 месяцев 2023 года вырос в 1,5 раза

Он отметил, что такие темпы роста существенно выше среднероссийских. По словам Решетникова, Северный Кавказ является одним из ключевых центров развития туризма в стране.

Ранее, 18 января, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти. Так, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составляет от 50 до 100%, передает «Радиоточка НСН».

