Турпоток на Северный Кавказ за 11 месяцев 2023 года вырос в 1,5 раза

Туристический поток в регионы Северного Кавказа за 11 месяцев прошлого года увеличился на 55% по сравнению с таким же периодом 2022 года и превысил 2,5 млн человек. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании.

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Он отметил, что такие темпы роста существенно выше среднероссийских. По словам Решетникова, Северный Кавказ является одним из ключевых центров развития туризма в стране.

Ранее, 18 января, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти. Так, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составляет от 50 до 100%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:РоссияСеверный Кавказ

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