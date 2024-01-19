Турпоток на Северный Кавказ за 11 месяцев 2023 года вырос в 1,5 раза
Туристический поток в регионы Северного Кавказа за 11 месяцев прошлого года увеличился на 55% по сравнению с таким же периодом 2022 года и превысил 2,5 млн человек. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании.
Он отметил, что такие темпы роста существенно выше среднероссийских. По словам Решетникова, Северный Кавказ является одним из ключевых центров развития туризма в стране.
Ранее, 18 января, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти. Так, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составляет от 50 до 100%, передает «Радиоточка НСН».
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