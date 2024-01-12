АТОР: Российский турпоток на Кубу в 2023 году побил допандемийный рекорд

Российский турпоток на Кубу в 2023 году побил допандемийный рекорд, почти 185 тысяч россиян посетили курорт, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что показатель превысил данные 2019 года в 3,4 раза. Теперь Россия стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы (после Канады и США).