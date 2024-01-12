АТОР: Российский турпоток на Кубу в 2023 году побил допандемийный рекорд
Российский турпоток на Кубу в 2023 году побил допандемийный рекорд, почти 185 тысяч россиян посетили курорт, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что показатель превысил данные 2019 года в 3,4 раза. Теперь Россия стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы (после Канады и США).
В 2023 году туристический поток из России на Кубу вырос в 3,5 раза, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме «Россия». Представитель кабмина отметил значительное увеличение количества прямых авиарейсов между двумя странами. По его словам, по результатам 10 месяцев туристический поток на Кубу вырос в 3,5 раза.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно прямыми перелётами в Российском союзе туриндустрии объяснили популярность Кубы у туристов из РФ, несмотря на довольно дорогое удовольствие. Средний чек тура в этом году – 151,2 тысячи рублей на человека в двухместном номере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru