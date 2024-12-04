Турпоток россиян во Вьетнам вырос на 81,5%

В январе-октябре текущего года азиатскую страну посетили 177,8 тысячи российских путешественников. Чернышенко добавил, что росту турпотока из Вьетнама в Россию поспособствовал запуск электронных виз, которыми воспользовались 45 тысяч вьетнамцев.

Также на рост турпотока повлияло налаживание прямого авиасообщения, отметил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что выездной турпоток из России увеличился на 23,2% за год.

