Турпоток россиян во Вьетнам вырос на 81,5%
За первые десять месяцев 2024 года туристический поток из России во Вьетнам вырос на 81,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
В январе-октябре текущего года азиатскую страну посетили 177,8 тысячи российских путешественников. Чернышенко добавил, что росту турпотока из Вьетнама в Россию поспособствовал запуск электронных виз, которыми воспользовались 45 тысяч вьетнамцев.
Также на рост турпотока повлияло налаживание прямого авиасообщения, отметил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что выездной турпоток из России увеличился на 23,2% за год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru