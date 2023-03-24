Турпоток из России в Индонезию в январе превысил допандемийный

Индонезию в январе посетили на 27% больше российских туристов, чем в январе допандемийного 2019 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на посольство страны в Москве.

В АТОР назвали цифры первого месяца этого года почти рекордными, исторический максимум был установлен в 2020 году.

Власти Бали следят за российскими туристами в соцсетях

Накануне жители индонезийского острова Бали попросили иммиграционную полицию проверить заселенную российскими туристами деревню в округе Южная Кута.

По данным СМИ, россияне арендовали множество апартаментов в округе, но не следуют принятым на острове правилам и обычаям. Место компактного проживания граждан РФ коренные жители Бали назвали «маленькой Москвой». Газета The Wall Street Journal отметила, что россияне игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове дольше положенного срока.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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