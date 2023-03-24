Турпоток из России в Индонезию в январе превысил допандемийный

Индонезию в январе посетили на 27% больше российских туристов, чем в январе допандемийного 2019 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на посольство страны в Москве.

В АТОР назвали цифры первого месяца этого года почти рекордными, исторический максимум был установлен в 2020 году.