Турпоток из России в Европу в этом году вырос на 30%

Турпоток в Европу в этом году вырос до 30%, если сравнивать с сезоном 2023 года, сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Так, по его словам, организация групповых блочных перевозок помогает российским туристам сегодня отправиться на Кипр и в Черногорию. В другие страны нужно покупать туры самостоятельно.