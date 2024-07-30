Турпоток из России в Европу в этом году вырос на 30%
Турпоток в Европу в этом году вырос до 30%, если сравнивать с сезоном 2023 года, сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Так, по его словам, организация групповых блочных перевозок помогает российским туристам сегодня отправиться на Кипр и в Черногорию. В другие страны нужно покупать туры самостоятельно.
Также он сообщил, что доля отказов в выдаче шенгенских виз россиянам в 2024 году достигла около 10%.
При оформлении шенгенской визы через турагентство процент отказа в два раза ниже, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН». Он посоветовал россиянам сегодня обращаться к специалистам за помощью, чтобы снизить риск отказа перед запланированной поездкой в Европу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru