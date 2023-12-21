Турпоток из России на Кубу вырос в 3,5 раза
В 2023 году туристический поток из России на Кубу вырос в 3,5 раза, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме «Россия».
Представитель кабмина отметил значительное увеличение количества прямых авиарейсов между двумя странами. По его словам, по результатам 10 месяцев туристический поток на Кубу вырос в 3,5 раза.
Чернышенко уточнил, что в указанный период остров посетили более 146 тысяч россиян, пишет РИА Новости.
В беседе с ТАСС посол Турции в России Танжу Бильгич пообещал, что местные отели сохранят формат «все включено» в 2024 году. До этого представители гостиничного бизнеса республики пожаловались на рост расходов на фоне сложной экономической ситуации в стране, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru