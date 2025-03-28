Турпоток иностранцев в Россию вырос более чем на треть

При этом число туристов из таких стран, как Катар, Оман, ОАЭ и Саудовская Аравия, выросло в шесть-десять раз. Кроме того, вчетверо увеличился турпоток из Юго-Восточной Азии, в частности, из Малайзии и Индонезии.

Существенный прирост также продемонстрировали Китай и Индия (вдвое и на 30% соответственно).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Малайзию в 2024 году посетили более 130 российских туристов, что стало новым историческим рекордом.

